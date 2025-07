Donald Trump visita o Banco Central americano

Donald Trump visitou nesta quinta-feira (24) o banco central americano. O FED tem autonomia em relação ao governo americano, mas vem sofrendo pressão da Casa Branca para reduzir as taxas de juros no país. A visita do presidente ao FED acontece em meio à pressão de Trump pela redução das taxas de juros que servem de referência para a economia dos Estados Unidos. O republicano tem reforçado as críticas a Jerome Powell, chefe do banco central americano, que não é subordinado ao governo.



