Exportações brasileiras enfrentam nova tarifação nos EUA Mudanças atingem carnes, café e produtos industriais, enquanto exceções ocorrem para petróleo e suco de laranja JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 31/07/2025 - 23h48 (Atualizado em 31/07/2025 - 23h48 )

RESUMO DA NOTÍCIA Exportações brasileiras enfrentarão tarifas de até 50% nos EUA, afetando carnes, café e produtos industriais.

Exceções para petróleo e suco de laranja, que terão impostos menores.

Divergência entre estimativas do governo e analistas sobre produtos impactados.

Negociações em curso para reduzir tarifas e proteger setores afetados, como o de carnes e frutas.

Economistas explicam os motivos para alguns produtos ficarem isentos de tarifaço e outros não

Economistas explicam que uma parte significativa das exportações brasileiras sofrerá com tarifas nos Estados Unidos. Produtos como carnes, café e máquinas agrícolas enfrentarão uma carga tributária de 50%, ao contrário do petróleo e do suco de laranja, que terão um imposto menor. Enquanto isso, o governo brasileiro alega que apenas cerca de um terço dos produtos será afetado.

A divergência entre estimativas de analistas e do governo sobre a proporção de exportações afetadas reflete a complexidade das novas regras de tributação. Apesar do impacto, as negociações continuam, com o objetivo de mitigar os danos e evitar possíveis demissões nos setores mais atingidos.

Visando ampliar a lista de produtos com tarifas reduzidas, há diálogos em andamento entre representantes dos dois países. A próxima reunião focará em garantir que itens como carnes e frutas não sofram com as tarifas mais altas impostas pelos norte-americanos, demonstrando a intenção de melhorar as condições comerciais.

