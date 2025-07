Exportadores brasileiros enfrentam desafios com novas tarifas dos EUA Aumento nas tarifas ameaça exportações de frutas como manga, uva e suco de laranja JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 23/07/2025 - 20h50 (Atualizado em 23/07/2025 - 20h50 ) twitter

Tarifaço de Trump: empresários se preocupam com o destino dos alimentos exportados aos EUA

Com a proximidade do aumento das tarifas impostas pelos Estados Unidos, empresários e associações do agronegócio demonstram preocupação com as exportações brasileiras de alimentos. Produtos como manga, uva e frutas processadas, incluindo o açaí, têm forte dependência do mercado norte-americano, responsável por absorver 90% das exportações brasileiras.

De acordo com a Associação Brasileira de Produtores e Exportadores de Frutas, em 2024, esses setores exportaram mais de R$ 800 milhões para os Estados Unidos. O suco de laranja será particularmente afetado pela nova tarifa, que representa um aumento de 533% nos tributos e pode consumir até 70% do valor do produto.

Esse cenário pode resultar em colheitas interrompidas e comércio paralisado. Especialistas defendem que a negociação é a única saída viável para evitar uma crise econômica maior. Aplicar retaliações tarifárias contra os Estados Unidos poderia ser prejudicial para o Brasil, pois os custos finais recairiam sobre os consumidores nacionais.

