EUA teriam enviado bombas nucleares ao Reino Unido

Os Estados Unidos teriam enviado bombas nucleares ao Reino Unido. Os dois governos não confirmam, mas há relatos de que as armas já estariam prontas para o uso. A instalação de armas nucleares americanas em território britânico já era esperada desde 2022, com o início da guerra entre Rússia e Ucrânia. O governo russo disse que monitora a movimentação. Amanhã (23), representantes da Ucrânia e da Rússia devem se encontrar na Turquia para retomar as negociações de paz.



