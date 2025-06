Falso médico aplica golpe em família de criança em Porto Alegre Golpista usa dados vazados para extorquir família com falsa alegação médica JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 10/06/2025 - 00h04 (Atualizado em 10/06/2025 - 00h04 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Dados de criança de 12 anos teriam sido vazados e usados em golpe em Porto Alegre (RS)

Uma família em Porto Alegre foi vítima de um golpe após dados de uma criança de 12 anos serem utilizados por um homem que se passou por médico. O golpista entrou em contato com os familiares, alegando que a menina precisava de transferência hospitalar e de serviços não cobertos pelo SUS, solicitando quase R$ 9 mil.

A criança havia passado mal e foi levada ao Hospital Municipal de Porto Alegre, onde a família foi informada da falta de leitos e orientada a aguardar. No mesmo dia, o falso médico ligou para os parentes, inventando um diagnóstico de leucemia e pedindo dinheiro para supostos equipamentos necessários.

O pai da criança transferiu o valor solicitado, mas a fraude foi descoberta quando o golpista pediu mais dinheiro. No hospital, o diagnóstico inventado foi desmentido pelos profissionais de saúde. A polícia abriu um inquérito, e a Secretaria Municipal de Saúde está investigando o caso internamente.

O Conselho Regional de Medicina do Rio Grande do Sul alerta para que as pessoas fiquem atentas a cobranças indevidas e considerem qualquer ligação pedindo dinheiro para tratamentos como um possível golpe.

‌



Assista ao vídeo - Dados de criança de 12 anos teriam sido vazados e usados em golpe em Porto Alegre (RS)

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!