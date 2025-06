Moradores do Morro Santo Amaro (RJ) fazem novo protesto após morte de jovem durante operação do Bope

No Rio, moradores do Morro Santo Amaro voltaram a protestar contra a morte de um jovem durante uma operação do Bope, a tropa de elite da Polícia Militar carioca. O Ministério Público solicitou as imagens das câmeras corporais dos agentes. Nesta segunda-feira (9), moradores voltaram a protestar pela morte de Herus Guimarães Mendes, de 24 anos. O jovem foi baleado enquanto participava de uma festa, na praça da comunidade. A corregedoria da Polícia Militar e o Ministério Público investigam o caso. O governador do Rio de Janeiro exonerou os comandantes responsáveis pela operação e afastou das ruas outros 12 policiais envolvidos. A PM classificou a atuação como um erro.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!