Fed mantém taxas de juros sob pressão política nos EUA Decisão ocorre apesar do crescimento econômico e críticas de Trump JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 31/07/2025 - 00h04 (Atualizado em 31/07/2025 - 00h04 )

Banco Central americano mantém taxa básica de juros pela quinta vez consecutiva

O Banco Central dos Estados Unidos decidiu manter a taxa básica de juros entre 4,25% e 4,5% ao ano pela quinta vez consecutiva, mesmo após o crescimento de 3% do PIB no segundo trimestre. A decisão não foi unânime, com dois membros do Fed votando por um corte imediato, algo que não ocorria desde os anos 90.

O presidente do Fed, Jerome Powell, afirmou que a política monetária do país está moderadamente restritiva. A manutenção das taxas acontece em meio a críticas do presidente Donald Trump, que argumenta que os juros elevados prejudicam os consumidores, especialmente na compra de imóveis.

O crescimento econômico foi impulsionado por um aumento nas importações e no consumo, resultado das tarifas anunciadas pelo governo. Além disso, o mercado de trabalho se fortaleceu, com a criação de 147 mil vagas em junho e uma taxa de desemprego de 4,1%, cumprindo uma promessa de campanha de Trump.

