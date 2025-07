Tarifaço pode aumentar a inflação nos EUA e o desemprego em alguns setores no Brasil

A taxação de 50% aos produtos brasileiros pode ter um efeito colateral: aumentar a inflação nos Estados Unidos. É o que dizem especialistas ouvidos pelo Jornal da Record. Faltam três dias para as tarifas sobre as exportações brasileiras entrarem em vigor. Os impostos recolhidos lá nos Estados Unidos serão pagos pelos consumidores e empresários americanos.



