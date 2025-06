Feriado prolongado movimenta rodovias no Rio de Janeiro e Minas Gerais Expectativa de grande fluxo de veículos na Dutra, Rio-Santos e BR 040 JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 19/06/2025 - 00h41 (Atualizado em 19/06/2025 - 00h41 ) twitter

RJ: mais de 1,7 milhão de veículos são esperados na rodovia Presidente Dutra e na Rio-Santos

No Rio de Janeiro, mais de 1,7 milhão de veículos devem circular pelas rodovias Presidente Dutra e Rio-Santos durante o feriado prolongado. A ponte Rio-Niterói deve receber cerca de 85 mil veículos hoje (18). A região dos Lagos é o principal destino dos cariocas. A rodoviária do Rio deve movimentar mais de 223 mil passageiros entre embarques e desembarques.

Em Minas Gerais, a BR 040, que liga Belo Horizonte ao Rio de Janeiro, enfrenta trânsito intenso com diversos pontos de retenção. Cerca de 800 policiais estarão em locais estratégicos nas rodovias do estado para garantir a segurança durante a operação especial de feriado. As estradas que levam ao interior enfrentam lentidão devido ao excesso de veículos.

