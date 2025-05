Fernando Collor recebe prisão domiciliar por decisão de Alexandre de Moraes Problemas de saúde e idade influenciaram decisão; ex-presidente usará tornozeleira eletrônica JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 01/05/2025 - 22h13 (Atualizado em 01/05/2025 - 23h25 ) twitter

Moraes concede prisão domiciliar ao ex-presidente Fernando Collor

O ministro do STF, Alexandre de Moraes, determinou a prisão domiciliar do ex-presidente Fernando Collor de Mello devido à sua idade avançada e condições de saúde. Aos 75 anos, Collor deverá cumprir a pena em sua residência com o uso de tornozeleira eletrônica. A decisão foi motivada por diagnósticos médicos que revelaram transtorno bipolar, Parkinson e apneia do sono.

Anteriormente preso em um presídio de Alagoas após condenação por corrupção e lavagem de dinheiro em benefício de uma distribuidora de combustíveis, Collor teve seu passaporte suspenso e só poderá receber visitas de advogados. Em nota, a defesa expressou alívio com a nova decisão judicial.

