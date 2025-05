Maior feira de tecnologia agrícola do Brasil exibe robôs, drones e soluções em IA para o agronegócio

Robôs, drones e a inteligência artificial têm sido cada vez mais usados para melhorar a eficiência no agronegócio. Produtores podem conferir as novidades para o setor na maior feira de tecnologias agrícolas do país, que acontece no interior de São Paulo. Na feira, é possível ter acesso a tudo que há de mais moderno no campo, principalmente quando o assunto é tecnologia como inteligência artificial e até mesmo robótica. Uma máquina pode ser operada por inteligência artificial ou por controle remoto a 2 quilômetros de distância - uma tecnologia 100% brasileira.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!