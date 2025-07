FGTS distribuirá R$ 13 bilhões a milhões de trabalhadores até agosto Trabalhadores com saldo no FGTS até dezembro receberão valores proporcionais JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 24/07/2025 - 23h55 (Atualizado em 24/07/2025 - 23h55 ) twitter

Conselho Curador do FGTS aprova a distribuição de quase R$ 13 bilhões a milhões de trabalhadores

O Conselho Curador do FGTS aprovou a distribuição de cerca de R$ 13 bilhões para mais de 134 milhões de trabalhadores. O montante representa 95% dos ganhos do fundo no ano passado. Trabalhadores que tinham saldo em contas vinculadas ao FGTS até o final de dezembro têm direito a receber uma parte dessa quantia.

Os depósitos serão realizados pela Caixa Econômica Federal até o dia 31 de agosto. O valor recebido por cada trabalhador será proporcional ao saldo disponível em suas contas do FGTS.

