Filhos são presos por ocultar corpo de pai idoso no Rio de Janeiro

Filhos escondem corpo de pai morto há seis meses para continuar recebendo aposentadoria

O corpo de Dário Antônio Rafael Dottávio, de 88 anos, foi encontrado em uma residência na Ilha do Governador, Rio de Janeiro. Após seis meses do óbito, seus dois filhos foram detidos em flagrante por suspeita de ocultação de cadáver e estelionato previdenciário.

A polícia obteve acesso ao imóvel mediante mandado de busca e apreensão. A investigação apura se os filhos mantiveram o corpo para seguir recebendo a aposentadoria do pai. Tânia e Marcelo, que não tinham emprego formal, podem enfrentar acusações adicionais de homicídio.

A perícia inicial sugere que o corpo permaneceu no local por cerca de seis meses. Equipamentos novos foram encontrados na casa, levantando suspeitas sobre a origem dos recursos utilizados para adquiri-los. A investigação continua para esclarecer as circunstâncias do falecimento e os motivos por trás das ações dos filhos.

