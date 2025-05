CCJ aprova a proposta que acaba com a reeleição para prefeito, governado e presidente

A Comissão de Constituição e Justiça do Senado aprovou a proposta de emenda à constituição que acaba com a reeleição para prefeito, governador e presidente da República. O texto aprovado estabelece que prefeitos que forem eleitos a partir de 2028 e governadores que vencerem as eleições em 2030 não poderão mais se reeleger. Os prefeitos que forem eleitos nas eleições de 2028 teriam um mandato de seis anos. A ideia é unificar as eleições para vereadores, prefeitos, governadores, presidente, deputados distritais, estaduais, federais e senadores a partir de 2034. A partir desta data, o mandato para todos os cargos, incluindo o de senador, que hoje é de oito anos, passaria a ser de cinco anos. A medida não afetaria a eleição do ano que vem.



