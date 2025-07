Fios cortantes de pipa causam ferimentos durante férias escolares Dois incidentes em três dias no interior paulista destacam perigo das linhas proibidas JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 02/07/2025 - 00h08 (Atualizado em 02/07/2025 - 00h08 ) twitter

Fios cortantes de pipa deixam duas pessoas com ferimentos profundos no interior de SP

Durante as férias escolares, acidentes com linhas de pipa aumentam significativamente. No interior de São Paulo, dois incidentes deixaram pessoas gravemente feridas em apenas três dias. Em Campinas, um motociclista sofreu um corte profundo no pescoço devido a uma linha cortante.

As crianças têm fácil acesso à linha chilena, proibida por ser quatro vezes mais potente que a linha com cerol tradicional. O uso dessas linhas é considerado crime devido ao risco que representam para a segurança pública.

A porta-voz dos bombeiros alerta que em julho, mês de férias escolares, os acidentes com linhas cortantes tendem a aumentar. Os responsáveis por crianças que utilizam essas linhas podem enfrentar penas legais de três meses a um ano de detenção.

Assista ao vídeo - Fios cortantes de pipa deixam duas pessoas com ferimentos profundos no interior de SP

