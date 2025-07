Flamengo investe pesado e está próximo de contratar Samuel Lino Emerson Royal já foi apresentado como reforço do time carioca JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 29/07/2025 - 23h29 (Atualizado em 29/07/2025 - 23h29 ) twitter

RESUMO DA NOTÍCIA Flamengo está próximo de contratar Samuel Lino por cerca de R$140 milhões.

Emerson Royal, ex-Milan, já foi apresentado como reforço do time carioca.

Clubes brasileiros estão investindo alto em contratações, atraindo jogadores da Europa.

Santos contratou Gustavo Cabadiero e Atlético Mineiro busca reverter derrotas com Alexander.

Flamengo está muito perto de anunciar o atacante Samuel Lino por cerca de R$ 140 milhões

Os clubes brasileiros estão investindo alto em contratações, atraindo jogadores da Europa devido aos altos salários e ao prestígio do campeonato local. O Flamengo, líder do Brasileirão, já contratou Emerson Royal e está prestes a fechar com Samuel Lino por cerca de R$140 milhões.

Nesta terça-feira, Samuel Lino chegou ao Rio de Janeiro para assinar contrato com o Flamengo. Emerson Royal, vindo do Milan, já foi apresentado oficialmente e expressou suas expectativas de ajudar o time a conquistar títulos.

O Santos anunciou a contratação do atacante paraguaio Gustavo Caballero para reforçar seu ataque. Caballero destacou-se como artilheiro no Campeonato Paraguaio antes de fechar um contrato de quatro anos com o clube brasileiro.

O Atlético Mineiro busca reverter sua sequência de derrotas assinando com o volante Alexsander, vindo do Al-Ahli da Arábia Saudita. Já o Juventude demitiu seu técnico Claudio Tencati após uma série de resultados insatisfatórios.

