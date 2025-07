Fluminense enfrenta Chelsea na semifinal do Mundial de Clubes com desfalques Equipe carioca não contará com Freytes e Martinelli por suspensão JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 07/07/2025 - 22h56 (Atualizado em 07/07/2025 - 22h56 ) twitter

Fluminense realiza último treino antes de encarar o Chelsea pela semifinal do Mundial de Clubes

O Fluminense realizou o último treino antes de enfrentar o Chelsea, da Inglaterra, pela semifinal do Mundial de Clubes. A equipe brasileira terá dois desfalques importantes: o zagueiro Freytes e o meio-campo Martinelli estão suspensos por acúmulo de cartões amarelos.

Renato Gaúcho, treinador do Fluminense, expressou confiança na capacidade do time de alcançar a final, destacando a importância do torneio. O Chelsea enfrentará seu terceiro clube brasileiro no campeonato e terá as ausências do atacante Dela e do zagueiro Cole. Contudo, os ingleses contam com o reforço do atacante João Pedro, revelado pelo Fluminense. Ele expressou gratidão ao clube carioca, mas afirmou que está focado em cumprir seu papel no time adversário.

