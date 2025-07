Confira a previsão do tempo desta terça (8)

Nas regiões Sul e em áreas mais próximas à costa no Sudeste as temperaturas continuam baixas por conta de uma massa de ar polar. Ainda há risco de geada na Serra Catarinense, em trechos do sul de São Paulo e na Serra da Mantiqueira. Em Porto Alegre, terça-feira (8) começa com chuva fraca. À tarde, o tempo abre e faz até 18 graus. Na capital paulista, dia com sol e máxima de 23. Em palmas, calor e 32 graus. E a umidade do ar pode cair à tarde. Amanhã, os ventos úmidos que sopram do oceano espalham instabilidades no litoral do Nordeste. Há risco de temporais entre as capitais Maceió e Recife. Já na faixa entre o norte do Amazonas e Roraima, a circulação dos ventos favorece a formação de nuvens carregadas.



