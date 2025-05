Fome aguda atinge recorde em 2024 com mais de 295 milhões de afetados Situação piora pelo sexto ano seguido, afetando especialmente Sudão, Mianmar e Gaza JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 17/05/2025 - 01h34 (Atualizado em 17/05/2025 - 01h34 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Fome aguda aumenta pelo 6º ano seguido e atinge mais de 295 milhões de pessoas em 2024

Mais de 295 milhões de pessoas em 53 países enfrentaram fome aguda no último ano, conforme relatório da Rede Global Contra as Crises Alimentares. Este aumento representa mais de 13 milhões de pessoas em comparação a 2023. A situação se agravou pelo sexto ano consecutivo, alcançando níveis não vistos desde o início do estudo em 2016.

As regiões mais afetadas incluem Sudão, Mianmar e a faixa de Gaza, onde crises econômicas, conflitos armados e eventos climáticos extremos, como secas e inundações, contribuíram para o agravamento das condições de vida. A desnutrição já impacta quase 38 milhões de crianças.

Para este ano, as previsões continuam preocupantes devido aos conflitos contínuos e à redução da ajuda internacional. Intervenções emergenciais são necessárias para permitir que as famílias produzam seus próprios alimentos, segundo o pesquisador Ryan Paulson. Medidas como distribuição de sementes, apoio à irrigação, treinamento e transferência de renda são consideradas essenciais.

Assista em vídeo - Fome aguda aumenta pelo 6º ano seguido e atinge mais de 295 milhões de pessoas em 2024

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!