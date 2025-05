Israel ataca o Iêmen para impedir que embarcações no Mar Vermelho sejam alvos de terroristas

Israel atacou o Iêmen para impedir que embarcações no Mar Vermelho sejam alvos de terroristas. Os aviões israelenses atingiram portos no Iêmen que são controlados pelos Houthis, rebeldes que apoiam o Hamas e são financiados pelo Irã. Desde o início da guerra, o grupo terrorista ataca embarcações no Mar Vermelho. Segundo o Exército de Israel, os portos foram destruídos para impedir novos ataques.



