Homens são presos por suspeita de transporte de drogas em aviões de pequeno porte no Pará

Dois homens foram presos por suspeita de transportar drogas em aviões de pequeno porte no Pará. Os suspeitos foram localizados, nesta sexta (16), na cidade de Brasil Novo, no sudoeste do estado. Segundo a polícia, um dos presos seria o piloto de um avião interceptado na quinta (15). Caças da força aérea brasileira foram acionados e realizaram os procedimentos de intervenção, incluindo ordens de mudança de rota e disparo de tiro de aviso.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!