Fraude em agências de modelo atinge idosos com promessas falsas Idosos são atraídos por agências de modelo e pagam por ensaios sem retorno JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 28/05/2025 - 23h22 (Atualizado em 28/05/2025 - 23h22 )

Supostas agências de modelo focam em público idoso, mas somem após pagamento de ensaio

Agências de modelo estão atraindo pessoas com mais de 60 anos, prometendo oportunidades em ensaios fotográficos e campanhas publicitárias. Os interessados são orientados a pagar uma taxa de agenciamento, que pode chegar a R$ 4 mil, mas muitos acabam não sendo chamados para trabalhos reais.

Essas agências contatam as vítimas pelas redes sociais, oferecendo promessas de carreiras promissoras. No entanto, após o pagamento, os idosos não recebem retorno financeiro e ficam no prejuízo. Uma das vítimas, que não tem habilidade com tecnologia, teve seu celular clonado ao pedir ajuda a um agenciador para realizar o pagamento, resultando em uma perda de quase R$ 3 mil.

Duas mulheres registraram boletins de ocorrência, alegando que foram pressionadas a transferir o valor. A polícia investiga o caso, e a empresa envolvida prometeu ressarcir quatro clientes. A delegada responsável pelo caso alerta sobre os riscos de compartilhar informações pessoais e recomenda não deixar celulares nas mãos de estranhos.

