Fraudes de troca de cartões atingem 40% dos clientes bancários Homem em São Paulo perde R$ 35 mil em golpe de troca de cartão JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 17/07/2025 - 20h17 (Atualizado em 17/07/2025 - 20h17 )

40% de clientes bancários já foram vítimas de fraudes com a troca de cartões, aponta Febraban

Um estudo da Federação Brasileira de Bancos revelou que 40% dos clientes já enfrentaram fraudes com a substituição de cartões. Criminosos se passam por prestadores de serviço, devolvendo um cartão falso após a transação. Em São Paulo, um homem não identificado perdeu R$ 35 mil após ser vítima dessa prática.

A orientação de especialistas é registrar um boletim de ocorrência imediatamente, informar o banco e contestar os valores retirados. Além disso, pode-se relatar o caso ao Banco Central do Brasil e, se necessário, buscar ação judicial.

A Febraban indicou que golpes com cartões afetaram três em cada dez brasileiros em 2024, com perdas superiores a R$ 10 bilhões. A maioria das vítimas tem mais de 60 anos. A troca de cartão é a fraude mais comum, representando 40% dos casos. Outra tática envolve golpistas que fingem ser de centrais de atendimento bancário para obter dados do cartão. A Associação Brasileira das Empresas de Cartões de Crédito afirma que o sistema é seguro e que houve uma redução de 18% nas fraudes em 2024.

