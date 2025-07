PF faz operação no Rio para desarticular organização criminosa especializada em fraudar o INSS

A Polícia Federal fez uma operação, no Rio de Janeiro, para desarticular uma organização criminosa especializada em fraudar o INSS. Em seis meses, o grupo desviou mais de um R$ 1,5 milhão. De acordo com as investigações, o esquema envolvia gerentes de banco e servidores do INSS. Eles fraudavam documentos e conseguiam acesso a benefícios principalmente de pessoas de baixa renda.



