Fraudes no INSS afetam milhões de beneficiários no Brasil Descontos irregulares motivam bloqueio de contribuições a entidades JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 10/05/2025 - 00h18 (Atualizado em 10/05/2025 - 00h18 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Cerca de 4 milhões de pessoas em todo o Brasil foram afetadas pelas fraudes no INSS

Cerca de 4 milhões de beneficiários em todo o Brasil foram afetados por fraudes no INSS, resultando em descontos indevidos em suas aposentadorias. Em São Paulo, pai e filho enfrentaram descontos irregulares por mais de dois anos. Após a descoberta das fraudes, o INSS bloqueou todas as contribuições a sindicatos e associações. No entanto, as deduções nos pagamentos de abril já haviam sido realizadas.

Os valores descontados, totalizando R$ 292,6 milhões, serão restituídos entre os dias 26 de maio e 6 de junho. A restituição será feita na conta onde os beneficiários recebem seus pagamentos regulares. O INSS notificará cerca de nove milhões de pessoas sobre os descontos via aplicativo Meu INSS, permitindo que aposentados e pensionistas contestem as cobranças.

As entidades terão um prazo de quinze dias para comprovar a autorização dos descontos. A comunicação será realizada exclusivamente pelo aplicativo Meu INSS, sem contato direto com os beneficiários por telefone ou e-mail.

Assista em vídeo - Cerca de quatro milhões de pessoas em todo o Brasil foram afetadas pelas fraudes no INSS

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!