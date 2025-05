Frederico de Siqueira Filho assume Ministério das Comunicações em Brasília Indicado por Davi Alcolumbre, novo ministro foca na inclusão digital JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 07/05/2025 - 23h02 (Atualizado em 07/05/2025 - 23h02 ) twitter

Novo ministro das Comunicações toma posse nesta quarta (7) em Brasília

Frederico de Siqueira Filho foi empossado como Ministro das Comunicações durante cerimônia em Brasília. Indicado por Davi Alcolumbre, ele recebeu do presidente Lula a missão de acelerar as políticas de inclusão digital no país. A cerimônia contou com a presença do ex-ministro Juscelino Filho, além de outros ministros e parlamentares. Frederico, que já presidiu a Telebrás, expressou gratidão pela confiança do presidente Lula e pelo apoio do União Brasil.

