Frente fria provoca chuvas intensas e temperaturas baixas no Brasil Centro-Sul enfrenta frio persistente enquanto Norte e Nordeste têm temporais JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 03/07/2025 - 21h56 (Atualizado em 03/07/2025 - 21h56 ) twitter

Confira a previsão do tempo desta sexta (4)

Uma massa de ar polar está se afastando para o oceano, mas ventos frios continuam a manter as temperaturas baixas no Centro-Sul do Brasil. Em São Paulo, a sexta-feira terá chuva leve pela manhã e à tarde, com máximas de até 18 graus. O frio persiste no fim de semana com temperaturas variando entre 19 e 22 graus.

No Rio de Janeiro, a sexta-feira será marcada por instabilidade e alerta de chuva forte, com temperaturas atingindo até 22 graus. No sábado, o sol aparece entre nuvens, elevando a temperatura para até 24 graus. No domingo, a previsão é de chuva ao longo do dia.

No Norte e Nordeste, chuvas intensas foram registradas hoje. A frente fria avança pelo oceano, trazendo tempestades para os litorais da Bahia, Sergipe e Alagoas. No Amapá, o encontro de ventos dos hemisférios reforça as instabilidades. No Sul do Brasil, há possibilidade de geada entre o norte do Rio Grande do Sul e a região central de Santa Catarina.

Em Caparaó, Minas Gerais, a sexta-feira será de tempo instável com pancadas de chuva à tarde e máximas em torno de 16 graus. No fim de semana, o sol retorna com temperaturas variando entre 17 e 19 graus. Em Dourados, Mato Grosso do Sul, espera-se tempo firme com aumento gradual das temperaturas durante o fim de semana.

Assista ao vídeo - Confira a previsão do tempo desta sexta (4)

