Idosos são vítimas de quadrilha que finge oferecer ajuda em caixas eletrônicos para roubar dinheiro

Uma quadrilha tem simulado problemas técnicos nos bancos, mas é golpe. As principais vítimas são idosos. As imagens do circuito de segurança de uma agência bancária na zona leste registraram a ação. Os suspeitos foram flagrados em outras duas agências em São Caetano do Sul e Mauá, na grande São Paulo. As vítimas tiveram prejuízo de quase R$ 5 mil. Alan da Silveira, de 41 anos, foi reconhecido quando se preparava para fazer mais uma vítima. A central de monitoramento acionou a polícia, que fez a prisão em flagrante. Ele foi levado para a delegacia. Alan tem um histórico de envolvimento com crimes. Já foi indiciado por estelionato, furto e associação criminosa. De acordo com o delegado responsável pela investigação, ele não agia sozinho. Pelo menos outros três integrantes da quadrilha são procurados pela polícia.



