Frente fria provoca temporais no sul do Brasil Chuva avança para o litoral, enquanto interior permanece sob bloqueio atmosférico JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 20/05/2025 - 21h47 (Atualizado em 20/05/2025 - 21h47 )

Confira a previsão do tempo para esta quarta (21)

Uma frente fria trouxe temporais e ar frio para os estados do Sul do Brasil. A chuva avança para a faixa litorânea, enquanto o interior continua sob um bloqueio atmosférico, mantendo-se seco e quente. As temperaturas seguem acima da média no norte do Paraná, interior de São Paulo, Mato Grosso do Sul e Mato Grosso.

Em São Paulo, o dia começa ensolarado com possibilidade de chuvas isoladas à tarde. O Rio de Janeiro permanece seco e ensolarado. No Nordeste, Recife está sob alerta de temporais e ventanias. Alagoas registrou metade da precipitação esperada para maio em um único dia.

A frente fria avança pelo oceano em direção ao Sudeste, com temporais persistindo em Santa Catarina e interior do Paraná. A chance de chuva aumenta na região leste de São Paulo. No litoral nordestino, a chuva pode ocorrer a qualquer momento. Florianópolis pode ter máxima de 21°C e Vitória até 32°C.

Em Campo Grande (MS), não há previsão de chuva até o fim de semana; alerta para baixa umidade do ar com temperaturas chegando a 30°C. Em Tobias Barreto (SE), sol com chuvas rápidas na quarta e quinta-feira e aumento da nebulosidade com alerta de temporais na sexta-feira.

