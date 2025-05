Em apenas quatro dias, Maceió (AL) recebe volume de chuva superior ao previsto para o mês todo

As fortes chuvas que atingem Alagoas, desde o fim de semana, têm causado transtornos à população. Em Maceió, em apenas quatro dias, já choveu mais do que o previsto para todo o mês de maio. Árvores caíram e casas ficaram alagadas. O estacionamento de um prédio foi tomado pela água. Na capital, um motociclista precisou de ajuda para escapar de um buraco provocado pela chuva. A moto dele foi retirada da lama com a ajuda de uma corda. Em outro bairro da cidade, um adolescente, de 16 anos, foi soterrado por um deslizamento de terra. Ele foi resgatado e não corre perigo. A previsão indica que só deve parar de chover na quinta-feira (22) em Alagoas.



