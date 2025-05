Polícia procura por criminoso que matou PM em operação na Cidade de Deus, no RJ

A Polícia Civil procura pelo criminoso que matou um policial em uma operação na Cidade de Deus, no Rio de Janeiro. O corpo do agente foi enterrado nesta terça-feira (20). Mesmo com o patrulhamento reforçado na região, barricadas foram incendiadas e ruas bloqueadas nos acessos à comunidade. Desde o início de 2025, 29 agentes de segurança morreram no Rio de Janeiro e na região metropolitana.



