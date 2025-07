Frente fria traz chuvas e frio ao Sul do Brasil Massa de ar polar afeta temperaturas em diversas regiões JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 17/07/2025 - 20h59 (Atualizado em 17/07/2025 - 20h59 ) twitter

Confira a previsão do tempo para esta sexta-feira (18)

Uma nova massa de ar polar avança pelo Brasil, causando queda nas temperaturas no sul do país e em partes de Mato Grosso do Sul e Mato Grosso. Em Porto Alegre, o céu permanece nublado com chuva ao longo do dia e temperaturas que não passam de 16 graus. Em São Paulo, o tempo se mantém estável com máxima de 25 graus, enquanto Macapá registra calor de 30 graus com pancadas de chuva.

A frente fria já provocou chuvas intensas no Rio Grande do Sul e Maranhão. Amanhã (18), ventos úmidos provenientes do mar devem trazer mais chuvas para o litoral do Nordeste, com alerta de temporais em Salvador e Aracaju. No litoral do Amapá, a interação entre ventos dos dois hemisférios mantém as condições instáveis.

Em outras capitais, Curitiba deve registrar até 17 graus, Vitória 29, Cuiabá 26, Teresina 34 e Porto Velho 33 graus. Em Itaporanga da Ajuda, Sergipe, a previsão é de sol entre nuvens e pancadas de chuva com máximas de 26 graus até sábado (19); no domingo (20) o tempo abre e a temperatura chega a 27 graus.

