Frente fria traz manhãs geladas ao Sudeste até o fim da semana Salvador e outras áreas do Nordeste enfrentam temporais com avanço de frente fria JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 12/05/2025 - 23h37 (Atualizado em 12/05/2025 - 23h37 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Previsão do tempo: Sudeste deve ter manhãs geladas até o fim da semana

O Sudeste do Brasil experimentará manhãs frias até o final da semana, com temperaturas nas serras gaúcha, catarinense e da Mantiqueira caindo abaixo de 10 graus. Na capital paulista, os termômetros variam entre 22 e 25 graus durante as tardes, sem previsão de chuva até quinta-feira.

Enquanto isso, uma frente fria avança pelo litoral da Bahia, colocando Salvador na rota de fortes chuvas. Sergipe e Alagoas também devem enfrentar aumento na intensidade das precipitações. Nos litorais de Santa Catarina, Paraná e São Paulo, o tempo será nublado com previsão de chuva.

No restante do país, o céu permanece limpo em várias regiões, enquanto nuvens se concentram em partes do Amazonas e Roraima. As temperaturas variam em outras capitais, chegando a 25 graus em Porto Alegre, 26 no Rio de Janeiro, 32 em Cuiabá, 30 no Recife e 33 em Porto Velho. Em Minas Gerais, o tempo permanece firme, enquanto no Maranhão pancadas de chuva e calor são esperados.

Assista em vídeo - Previsão do tempo: Sudeste deve ter manhãs geladas até o fim da semana

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!