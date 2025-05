Semana começa com temperaturas congelantes na serra de Santa Catarina

A semana começou com temperatura congelante na serra de Santa Catarina. Em São Joaquim, os termômetros registraram um grau negativo. A vegetação amanheceu coberta por uma fina camada de gelo. O fenômeno é mais frequente nessa época do ano, quando o frio começa a ganhar força na região. A temperatura nos municípios de Urupema e Bom Jardim da Serra também ficou abaixo de zero.



