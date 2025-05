Frente fria traz mudanças no clima do Brasil neste fim de semana Região Sul terá tempo firme enquanto Sudeste enfrenta chuvas JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 09/05/2025 - 23h52 (Atualizado em 09/05/2025 - 23h52 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Confira a previsão do tempo para este fim de semana

Neste sábado, uma frente fria avança pelo Brasil, trazendo tempo firme e ensolarado para a região sul. Porto Alegre terá temperaturas por volta dos 22 graus. Em contraste, Belo Horizonte e Rio de Janeiro enfrentarão calor intenso com máximas entre 29 e 36 graus. São Paulo começará o dia quente, mas à tarde poderá ter pancadas de chuva com trovoadas.

No domingo, São Paulo terá chuva durante todo o dia, com temperaturas atingindo a máxima de 19 graus já na madrugada. A segunda-feira será marcada por um clima mais seco e frio. No Rio Grande do Sul, a chuva foi intensa nesta sexta-feira, acumulando o volume esperado para todo o mês de maio. A frente fria também afetará o sudeste com chuvas previstas para São Paulo e Mato Grosso do Sul.

No norte do Brasil, Amazonas e Amapá terão fortes chuvas. Cidades como Curitiba, Vitória, Cuiabá, João Pessoa e Belém apresentarão temperaturas variando entre 21 e 34 graus. Em Cabedelo (PB), o clima permanecerá estável até segunda-feira com sol e possíveis chuvas rápidas. No Rio de Janeiro, o fim de semana será ensolarado com temperaturas entre 34 e 35 graus.

Assista em vídeo - Confira a previsão do tempo para este fim de semana

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!