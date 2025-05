Inflação desacelera em abril e chega a 0,43%

A inflação oficial, medida pelo IPCA, desacelerou em abril e registrou alta de 0,43%, comparado a 0,56% em março, segundo dados divulgados pelo IBGE. Os setores de saúde e cuidados pessoais e alimentação foram os que mais contribuíram para o resultado, com destaque para os reajustes em medicamentos e os aumentos em itens como batata e tomate. No acumulado de 12 meses, o índice chegou a 5,53%, ainda acima do teto da meta do governo de 4,5%.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!