Frio no Sul contrasta com calor intenso no Nordeste Previsão destaca aumento de temperatura no Sul e chuvas intensas no Nordeste JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 13/05/2025 - 22h36 (Atualizado em 13/05/2025 - 22h36 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Confira a previsão do tempo desta quarta (14)

A previsão do tempo para esta quarta-feira (14) aponta um contraste climático marcante no Brasil, com frio predominando no Sul enquanto o Nordeste enfrenta calor próximo a 40°C. Temporais são esperados nas regiões Norte e Nordeste, enquanto o ar seco deve prevalecer no Centro-Sul. A partir de quarta-feira (14), uma circulação de ventos impedirá a formação de nuvens de chuva, elevando as temperaturas nas regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste.

O interior dos estados do Sul, Mato Grosso do Sul e Mato Grosso deve experimentar um veranico com temperaturas até 5 graus acima da média até o início da próxima semana. Em São Paulo, as tardes serão mais quentes, com temperaturas até três graus acima do normal para esta época do ano. Porto Alegre começará o dia frio, mas pode registrar até 27°C à tarde. No Rio de Janeiro e em Campo Grande, espera-se um dia ensolarado e abafado com máximas de 28°C.

O litoral da Bahia registrou o maior volume de chuva do país hoje, com previsão de continuidade em Salvador e nos estados do Amazonas, Pará, Amapá e Roraima. No Sul, as manhãs permanecem frias enquanto as tardes tendem a ser mais quentes. As temperaturas previstas incluem 27°C em Porto Alegre, 28°C em Vitória, 25°C em Brasília, 31°C em Salvador e até 30°C em Manaus.

Em Arujá, São Paulo, espera-se tempo típico de outono com manhãs frias e tardes ensolaradas alcançando até 23°C. Em Videira, Santa Catarina, o tempo deve permanecer firme com máximas de até 23°C à tarde até sexta-feira (16).

‌



Assista em vídeo - Confira a previsão do tempo desta quarta (14)

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!