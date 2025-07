Frio no Sul do Brasil causa cheias e isola caminhoneiros no Chile Clima extremo afeta moradores no Rio Grande do Sul e motoristas no Atacama JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 03/07/2025 - 21h54 (Atualizado em 03/07/2025 - 21h54 ) twitter

Cheia dos rios no RS obriga mais de cinco mil pessoas a deixarem suas casas

Uma onda de frio intenso está causando transtornos no sul do Brasil e em outros países sul-americanos. No Rio Grande do Sul, cerca de cinco mil pessoas tiveram que deixar suas casas devido às cheias dos rios. Em Itaqui, o Rio Uruguai transbordou, afetando mais de 900 moradores. Em Porto Alegre, a prefeitura reabriu quatro comportas do sistema de proteção contra cheias devido ao nível elevado do Guaíba.

No Chile, uma forte nevasca no deserto do Atacama isolou caminhoneiros brasileiros e outros motoristas. Eles precisaram manter seus caminhões ligados por quatro dias para enfrentar o frio extremo usando a calefação dos veículos. As autoridades chilenas resgataram os brasileiros, mas eles permanecem na região devido às condições climáticas adversas. O Ministério das Relações Exteriores do Brasil monitora a situação para prestar a assistência necessária.

Na Serra Catarinense, temperaturas negativas foram registradas em várias cidades, com São Joaquim atingindo quatro graus abaixo de zero. O frio congelou uma lagoa na Estação Ecológica do Taim, dificultando o deslocamento das capivaras sobre o gelo.

