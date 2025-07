Funcionário público confessa vandalismo em ônibus de São Paulo Servidor usava carro oficial para depredar transporte público JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 23/07/2025 - 00h04 (Atualizado em 23/07/2025 - 00h04 ) twitter

Funcionário público confessa ter depredado 17 ônibus em SP e na região metropolitana

Um funcionário público admitiu ter depredado 17 ônibus na capital paulista e na região metropolitana. A polícia descobriu que ele utilizava um carro oficial para realizar os ataques.

O motorista é concursado do governo estadual. Durante seu depoimento, ele afirmou que escolhia os ônibus aleatoriamente e justificou seus atos alegando insatisfação com a situação do país.

Um dos incidentes ocorreu na zona sul de São Paulo, onde uma criança ficou ferida. Além disso, foi descoberto que seu irmão participou de pelo menos dois desses atos de vandalismo. A Justiça decretou a prisão preventiva de ambos.

Desde junho, São Paulo registrou ataques a pelo menos 530 veículos, resultando na prisão de 22 suspeitos. A polícia espera que a prisão dos irmãos contribua para novas descobertas no caso.

