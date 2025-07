Geadas são intensificadas por massas de ar polar no hemisfério sul Fenômeno ocorre com temperaturas abaixo de 4ºC, afetando a região sul JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 30/06/2025 - 21h48 (Atualizado em 30/06/2025 - 21h48 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Geadas: avanço de massas de ar polar favorece ocorrência do fenômeno no hemisfério sul; entenda

Durante o inverno no hemisfério sul, as massas de ar polar avançam com frequência, trazendo ar frio e seco que favorece a ocorrência de geadas. Este fenômeno ocorre quando as temperaturas caem abaixo de 4ºC, fazendo com que o orvalho congele e se transforme em cristais de gelo.

As geadas são mais comuns nas estações frias, especialmente na região sul, mas podem ocorrer em outras épocas do ano se houver uma queda significativa de temperatura. Em algumas situações, ventos muito frios e fortes causam a chamada geada negra, que danifica o interior das plantas, deixando-as queimadas e murchas.

Nos próximos dias, novos episódios de geada são esperados na região sul à medida que as condições meteorológicas mantêm as temperaturas baixas.

Assista ao vídeo - Geadas: avanço de massas de ar polar favorece ocorrência do fenômeno no hemisfério sul; entenda

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!