Golpe de estelionato faz engenheiro perder R$ 750 mil em São Paulo Criminosos usaram falsa central telefônica para acessar dados bancários JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 09/07/2025 - 00h30 (Atualizado em 09/07/2025 - 00h33 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Brasil registra um caso de estelionato a cada 16 segundos

Um engenheiro em São Paulo foi enganado por criminosos que se passaram por atendentes de uma central telefônica, resultando em um prejuízo de R$ 750 mil. A quadrilha operava de uma sala comercial na zona norte da cidade, utilizando disfarces como crachás e mensagens motivacionais para enganar suas vítimas.

Os estelionatários convenceram o engenheiro a entregar seu celular desbloqueado a um motoboy que alegava ser do banco. Com acesso aos cartões digitais da vítima, realizaram compras em lojas de luxo rapidamente. O número de casos de estelionato no Brasil supera roubos tradicionais com prejuízos anuais acima de R$ 12 bilhões.

As instituições financeiras estão reforçando medidas de segurança cibernética para alertar clientes sobre fraudes potenciais. Mudanças na legislação agora preveem penas mais severas para estelionatários, podendo chegar a oito anos de prisão. No entanto, a reincidência é alta e poucos cumprem pena em regime fechado. A defesa dos suspeitos envolvidos no caso do engenheiro busca provar sua inocência durante o processo judicial.

Assista ao vídeo - Brasil registra um caso de estelionato a cada 16 segundos

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!