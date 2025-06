Golpe de rifas digitais com prêmios luxuosos preocupa autoridades Sorteios ilegais nas redes sociais são promovidos por influenciadores JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 10/06/2025 - 00h42 (Atualizado em 10/06/2025 - 00h42 ) twitter

Polícia alerta o golpe do sorteio de rifas com prêmios luxuosos nas redes sociais

Rifas digitais que prometem prêmios como celulares, carros e casas têm se multiplicado nas redes sociais, mas são ilegais no Brasil. Muitas vezes, os ganhadores são escolhidos antes do sorteio. A polícia alerta que esses esquemas são frequentemente liderados por influenciadores com grande número de seguidores.

Um taxista, que preferiu não se identificar, foi enganado após participar de uma dessas rifas. Ele pagou pelo frete de um smartphone que nunca recebeu. As rifas oferecem números a preços baixos, mas os sorteios são inexistentes ou manipulados.

A legislação brasileira permite sorteios apenas com autorização do Ministério da Fazenda, exceto quando destinados a fins beneficentes. A polícia recomenda cautela com ofertas de prêmios valiosos a preços baixos e sugere verificar a legalidade dos sorteios. Investigações em andamento revelam que influenciadores envolvidos sabem da ilegalidade das rifas que promovem.

