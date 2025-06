Veja a previsão do tempo para esta terça (10) em todo o país

Uma nova massa de ar polar avança sobre o país e amplia a área atingida pela onda de frio. Agora, quase toda a região sul permanece com ao menos cinco graus abaixo do esperado para essa época do ano. O ar frio também derruba as temperaturas no Espírito Santo e Sul de Goiás. Já na manhã desta terça-feira (10) pode gear em parte do interior do Rio Grande do Sul, região central de Santa Catarina e no extremo sul do Paraná. No litoral do Nordeste, a entrada de umidade do oceano reforça a chuva ao longo do dia.



