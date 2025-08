Golpes digitais exploram sucesso do morango do amor Estelionatários criam sites falsos usando imagens de docerias reais JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 31/07/2025 - 23h49 (Atualizado em 31/07/2025 - 23h49 ) twitter

RESUMO DA NOTÍCIA Golpistas estão utilizando a popularidade do "morango do amor" para fraudes online.

Criam sites falsos com imagens de confeitarias reais para enganar consumidores.

Após o pagamento via PIX, os golpistas não entregam o produto e desaparecem.

Especialistas recomendam verificar a reputação do vendedor e desconfiar de preços muito baixos.

Estelionatários se aproveitam do sucesso do 'morango do amor' para aplicar golpes na internet

Golpistas estão aproveitando a popularidade do “morango do amor” para aplicar fraudes online. Eles criam páginas falsas na internet com imagens de confeitarias autênticas para enganar consumidores. Após receberem o pagamento via Pix, não entregam o produto e desaparecem.

O doce é vendido por cerca de R$ 20 a unidade, mas promoções falsas oferecem três unidades por apenas R$ 30 sem taxa de entrega. Um exemplo disso é Maria, que foi enganada ao tentar aproveitar uma dessas ofertas atrativas.

Para parecerem legítimos, os criminosos usam nomes conhecidos e manipulam a localização das lojas falsas para parecerem próximas ao comprador. Especialistas recomendam verificar a reputação do vendedor em sites confiáveis e desconfiar de preços muito baixos para evitar cair em armadilhas.

