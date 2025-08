Economistas explicam os motivos para alguns produtos ficarem isentos de tarifaço e outros não

Economistas ouvidos pelo Jornal da Record explicam os motivos para alguns itens ficarem isentos do tarifaço e outros não. Economistas falam que até 50% de produtos brasileiros exportados serão atingidos pela manutenção do tarifaço, diferente do que diz o governo, que fala em 35%. É o caso de carnes, peixes, frutas tropicais, café e máquinas. Já os setores que entraram na lista de exceções, como de petróleo, aviões, suco de laranja, por exemplo, vão ser taxados em 10%.



