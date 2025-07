Golpes online crescem no Brasil durante pandemia Estelionato aumenta em meio à queda dos roubos no país JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 24/07/2025 - 23h29 (Atualizado em 24/07/2025 - 23h29 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

RESUMO DA NOTÍCIA Aumento dos casos de estelionato no Brasil, com quatro golpes por minuto em 2024.

Mais de 2,1 milhões de golpes registrados em 2023, causando prejuízos a mais de 280 mil pessoas.

Enquanto os roubos diminuíram, o estelionato atingiu recordes durante a pandemia.

Criminosos utilizam dispositivos móveis e internet para aplicar fraudes sofisticadas.

A cada minuto, quatro golpes são aplicados no Brasil, revela Anuário de Segurança Pública

O Anuário Brasileiro de Segurança Pública revelou um aumento preocupante nos casos de estelionato no Brasil, com quatro golpes ocorrendo a cada minuto em 2024. Foram registrados mais de 2,1 milhões de golpes no ano passado, lesando mais de 280 mil pessoas.

Enquanto os roubos em geral diminuíram para o menor patamar histórico, os casos de estelionato bateram recorde. Essa tendência crescente foi observada desde o início da pandemia da Covid-19, com criminosos explorando meios digitais para aplicar fraudes sofisticadas nas vítimas.

Dispositivos móveis e a internet tornaram-se alvos frequentes para golpistas que utilizam técnicas cada vez mais complexas para enganar as pessoas.

Assista ao vídeo - A cada minuto, quatro golpes são aplicados no Brasil, revela Anuário de Segurança Pública

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!