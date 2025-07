Anuário de Segurança Pública aponta aumento no número de armas de uso restrito nas mãos da população

Dados do Anuário Brasileiro de Segurança Pública divulgados, nesta quinta-feira (24), mostram um aumento no número de armas de uso restrito nas mãos da população. Um estudo da Polícia Civil do Rio de Janeiro revelou que muitos fuzis apreendidos no estado foram montados em oficinas clandestinas. De acordo com o Anuário Brasileiro de Segurança Pública, o estado teve aumento de 25,3% nos números de porte e posse ilegal de armas de uso restrito. O armamento é cada vez mais usado em assaltos e em disputas de territórios entre facções criminosas.



