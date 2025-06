Governo aumenta percentual de etanol na gasolina para reduzir preço Medida pode diminuir preço do litro em até R$ 0,11; biodiesel também terá aumento JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 26/06/2025 - 00h04 (Atualizado em 26/06/2025 - 00h04 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Governo aprova aumento do percentual do etanol na gasolina

O governo federal decidiu aumentar a proporção de etanol na gasolina de 27% para 30%, enquanto o biodiesel no diesel passará de 14% para 15%. Essa decisão unânime do Conselho Nacional de Política Energética visa mitigar os efeitos das flutuações internacionais nos preços do petróleo. Com essa mudança, o preço do litro da gasolina pode cair até R$ 0,11.

Durante o anúncio, o presidente Lula criticou a instabilidade global atribuída ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Lula também defendeu o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que enfrenta tensões com o Congresso Nacional devido ao decreto que aumentou o IOF.

Assista ao vídeo - Governo aprova aumento do percentual do etanol na gasolina

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!