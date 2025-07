Governo brasileiro lança programa para mitigar efeitos de tarifas dos EUA Lula apresenta medidas para aliviar custos de exportação frente ao tarifaço JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 28/07/2025 - 22h11 (Atualizado em 28/07/2025 - 22h11 ) twitter

Lula lança programa com medidas para diminuir impactos do tarifaço nas empresas brasileiras

O presidente Lula anunciou em Brasília o lançamento do programa “Acredita a Exportação”, visando reduzir os impactos econômicos do recente aumento de tarifas dos Estados Unidos sobre produtos brasileiros. O programa oferece benefícios fiscais para facilitar que micro e pequenas empresas exportem seus produtos com custos menores.

O anúncio ocorre em meio à cobrança de uma taxa de 50% imposta por Washington, medida que não encontrou justificativa econômica, segundo a Confederação Nacional da Indústria. O Itamaraty busca retomar negociações com os Estados Unidos, mas até agora não houve abertura para novas conversas comerciais. Além disso, o Ministério da Fazenda planeja apresentar um plano de contingência para ajudar as empresas afetadas pela nova tarifação.

Assista ao vídeo - Lula lança programa com medidas para diminuir impactos do tarifaço nas empresas brasileiras

