Governo destina mais de R$ 500 bilhões para produtores rurais Plano Safra recebe aumento de R$ 8 bilhões em relação ao ano anterior JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 02/07/2025 - 00h07 (Atualizado em 02/07/2025 - 00h07 )

Governo anuncia investimento de mais de R$ 500 bilhões para médios e grandes produtores rurais

O governo federal anunciou um investimento superior a R$ 500 bilhões para médios e grandes produtores rurais. O Plano Safra da agricultura empresarial recebeu um acréscimo de R$ 8 bilhões em comparação ao ano anterior, com recursos destinados à compra de máquinas e operações de custeio e comercialização. A taxa de juros e o prazo de pagamento serão definidos conforme o perfil de cada produtor rural.

Durante a cerimônia de anúncio, o presidente Lula elogiou o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, destacando sua seriedade, e criticou o ex-presidente Jair Bolsonaro. Após a cerimônia, Lula sancionou uma lei incentivando o empreendedorismo entre pessoas com deficiência.

O presidente seguiu para a Bahia para participar das comemorações dos 202 anos de independência do estado. Em seguida, viajará para a Argentina para a cúpula do Mercosul, marcando sua primeira visita ao país desde a posse de Javier Millet. No retorno, Lula fará uma parada no Rio de Janeiro para participar da cúpula dos BRICS.

Assista ao vídeo - Governo anuncia investimento de mais de R$ 500 bilhões para médios e grandes produtores rurais

